Спортінг Хіхон – Вільярреал 2:1

Голи: Джюрджевич, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48

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Лише на початку другого тайму захисник Рауль Альбіоль вивів "субмарину" вперед своїм голом, але на 67-й хвилині Джюрджевич зрівняв рахунок у зустрічі.

А наприкінці гри, за 2 хвилини до кінця основного часу, український захисник Хіхона Богдан Мілованов вразив ворота суперника, відправивши команду з Сегунди в наступну стадію турніру.

Цей гол став для 23-річного захисника другим у складі головної команди. До цього Мілованов відзначався лише у Сегунді у ворота Луго (1:1). Також Богдан є гравцем молодіжної збірної України.

Уродженець Луганська перейшов у систему клубу з Хіхона у 2018 році з Хетафе.

Відеоогляд матчу