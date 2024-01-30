Призові з Australian Open пішли на добру справу: Костюк придбала дрони для українських воїнів

У Мельбурні 28 січня закінчився Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. На ньому успішно виступила Марта Костюк, яка вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam.

Завдяки такому результату українка побила свій особистий рекорд у світовому рейтингу – наразі вона посідає 28-ме місце. Також Марта збагатилася фінансово, її призові склали близько 400 тисяч доларів.

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Тенісистка знову допомогла армії

Друга ракетка України частину цих коштів витратила на допомогу воїнам, які захищають рідну країну. Про це стало відомо від українських військовослужбовців, які записали відеозвернення тенісистці:

Хочемо передати подяку Марті Костюк за придбання п’яти FPV дронів-камікадзе. Крім того, хочемо привітати Марту з виходом до чвертьфіналу Austalian Open.



Костюк придбала дрони для військових / Скриншот з інстаграму тенісистки

Зазначимо, що у Марти Костюк також є власний благодійний фонд, через який вона допомагає як військовим, так і цивільним.

Виступи Марти Костюк на Australian Open