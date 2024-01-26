Нагадаємо, що останньою з турніру вибула Даяна Ястремська. У півфіналі вона поступилася китаянці Чжен Ціньвень, пише 24 Канал.

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Скільки заробила Ястремська, Костюк та Світоліна

За свої виступи на кортах Мельбурна Ястремська заробила понад 669 тисяч доларів.

Марта Костюк дісталася чвертьфіналу. На цій стадії українка поступилася Коко Гофф. Марта заробила понад 405,900 тисяч доларів.

Еліна Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, там вона зустрілася з Ліндою Носковою. Однак через травму спини Еліна припинила матч. Їй дісталося понад 253 тисяч доларів.

Леся Цуренко у третьому раунді програла другій сіяній Аріні Соболенко. За австралійський мейджор Леся отримала понад 172,508 тисяч доларів.

Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева завершили виступи на Australian Open в 1-му раунді, вони отримали по 81 тисяч доларів.

У кваліфікації також грала Катаріна Завацька. Вона вилетіла у 2-му раунді відбору. На її рахунку 29 тисяч доларів.

Історичне досягнення Ястремської