Космічна сума: ЗМІ назвали гонорар за бій Усик – Ф'юрі
Джерело:ESPN
Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та Ділліан Уайт (28-2, 19 КО) не прийняли відступні і не дозволили Олександру Усіку (19-0, 13 КО) та Тайсону Фьюрі (31-0-1, 22 КО) визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Тепер озвучено подробиці зірваного поєдинку.
Угода по бою Усик – Ф'юрі була практично укладена, але в останній момент команди Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта вирішили переглянути договір і відмовилися від узгодженої раніше суми відступних.
До слова Джошуа має план, – промоутер про відступні для британця за відмову від реваншу з Усиком
Повідомляється, що Усик і Ф'юрі повинні були побитися в Саудівській Аравії, а загальний призовий фонд поєдинку за всі титули в хевівейті становив би 155 мільйонів доларів. Близько 35 мільйонів в американській валюті в якості відступних отримали б Джошуа та Вайт.
Тепер промоутери перейшли на організацію боїв Джошуа – Усик та Вайт – Ф'юрі. Очікується, що обидва поєдинки відбудуться навесні, а мегафайт за статус абсолютного чемпіона світу між переможцями відбудеться наприкінці 2022 року.
Усик – Ф'юрі: що відомо про бій
- Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.
- Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.
- Українець та британець можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа. У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.