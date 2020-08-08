Футболіст "Динамо" Георгій Цитаішвілі розповів про тренувальний процес під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу. Гравець київського клубу позитивно оцінив підхід румунського тренера.

"Динамівці" займаються теорією

Цитаішвілі в інтерв'ю сайту "Динамо" розповів, що Луческу щодня проводить з футболістами теоретичні заняття. Такі заняття, як каже футболіст, тривають протягом години.

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За словами Цитаішвілі, Луческу розповідає та показує футболістам, як грають топ-команди, у тому числі і його команди, які він створював.

На конкретних прикладах він показує, як було раніше, і як стало при ньому. Таким чином, ми розуміємо більше і краще, оскільки усе бачимо наочно. Крім того, він оголосив нам свої принципи, порівнявши їх з законами України – і те, і інше можна порушувати.

Георгій стверджує, що футболістам подобається те, що Луческу пропонує.

Футболісти тренуються з м'ячем

Разом з тим, чемпіон світу 2019 року у складі збірної України U-20 акцентував увагу на тому, що всі вправи відбуваються з м'ячем.

Таким чином, як говорить Георгій, футболісти не відчувають, що пробігають багато кілометрів під час заняття.

Також імпонує, що Мірча Луческу не тільки думає про футбольне поле, а й про те, що за його межами. Після кожного тренування він завжди говорить про те, щоб ми не поспішали розходитися, а робили необхідні процедури і заходи з відновлення. Зараз у нас графік чотири дні на базі, один – вдома,

– сказав Георгій.

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Цитаішвілі каже, що Луческу концентрує увагу футболістів на кожній дрібниці.

"Тож змінилося дуже багато чого. Перші пару днів було важко, оскільки потрібно було зрозуміти самі вправи, що від тебе хочуть. А зараз вже більш-менш ясно, що тренер хоче бачити. Та й помітно, що він бачить наш прогрес, те, як стараємося і віддаємося на полі, і підтримує нас у всьому.

Це відчувається не по ставленню до мене особисто, а щодо усієї команди. Луческу нам вселяє, що у нас все вийде, що ми сильні, що будемо переможцями. Це іноземний менталітет, закордонні тренери це вміють. Він ще і мотиватор: він нам такі слова говорить, що вже хочеться скоріше почати новий чемпіонат", – зазначив футболіст.

Окрім того, Георгій розповів, що Луческу залишає за футболістами право приймати креативні рішення та багато спілкується з гравцями.