Після перемоги над Барселоною: тренер Порту несподівано порівняв Шахтар із районною командою

Головною сенсацією 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 стала домашня перемога Шахтаря над Барселоною 1:0. Паралельно із цим свій поєдинок у групі "Н" здобуло Порту, яке обіграло Антверпен з рахунком 2:0.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував перемогу "гірників" над лідером групи "Н". Єдиний гол у тій зустрічі Ліги чемпіонів забив форвард Шахтаря Данило Сікан.

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Дивна думка тренера суперника "гірників"

Наставник португальського клубу пригадав, як його команда перемагала на виїзді "кротів" у 1-му турі групового етапу ЛЧ 1:3. Тренер Порту порівняв той Шахтар із районною командою. Однак перемога над Барселоною змінили ставлення усіх до донецького клубу.

Згадаймо про Шахтар у Лізі чемпіонів, який нещодавно виграв у Барселони (1:0). Коли ми виграли із рахунком 3:1 в першій грі групового етапу, здавалося, що це команда першості району, яка була вкрай слабкою. Тепер на них дивляться зовсім інакше,

– заявив коуч Порту.

Нагадаємо, що Порту та Шахтар зустрінуться в останньому 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (13 грудня). Перед цим у 5-му турі португальський колектив буде гостювати на полі Барселони (28 листопада), а команда Маріно Пушича прийматиме того ж дня Антверпен.