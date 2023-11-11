Главный тренер Порта Сержиу Консейсау прокомментировал победу "горняков" над лидером группы "Н". Единственный гол в той встрече Лиги чемпионов забил форвард Шахтера Даниил Сикан.

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Удивительное мнение тренера соперника "горняков"

Наставник португальского клуба вспомнил, как его команда побеждала на выезде "кротов" в 1 туре группового этапа ЛЧ 1:3. Тренер Порту сравнил Шахтер с районной командой. Однако победа над Барселоной изменили отношение всех к донецкому клубу.

Вспомним о Шахтере в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у Барселоны (1:0). Когда мы выиграли со счетом 3:1 в первой игре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, крайне слабой. Теперь на них смотрят совсем иначе,

– заявил коуч Порту.

Напомним, что Порту и Шахтер встретятся в последнем 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (13 декабря). Перед этим в 5 туре португальский коллектив будет гостить на поле Барселоны (28 ноября), а команда Марино Пушича будет принимать в тот же день Антверпен.