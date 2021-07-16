Я схожий на Арні з "Термінатор 2", – МакГрегору вставили титанову пластину у зламану ногу
Джерело:інстаграм Конора МакГрегора
Конор МакГрегор через моторошний перелом ноги 11 липня програв Дастіну Пор'є у головній події UFC 264. Ірландського ексчемпіона виписали з лікарні.
Конор: Ви не переможете ірландців
33-річному МакГрегору зробили операцію після перелому ноги в третьому бою з Дастіном Пор'є.
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Конор повідомив, що йому вставили титанову пластину у зламану ногу.
Мені потрібна була титанова великогомілкова кістка, і тепер у мене титановий стрижень від коліна до щиколотки. Лікар сказав, що він не піддається руйнації. Тепер я продовжу набирати темп, грати з балансом, нарощувати силу – і у мене є непорушна титанова нога,
– розповів МакГрегор.
Ірландець порівняв себе з головним героєм культового фільму "Термінатор 2" Арнольдом Шварценеггером.
"Я схожий на Арні з "Термінатор 2". У мене є всі інструменти для цього – і яка це буде історія. Люблю вас всіх, хлопці. Ви не переможете ірландців", – резюмував Конор.
- Конор МакГрегор 11 липня провів третій бій проти Дастіна Пор'є. Ірландець вдруге поспіль програв американцю.
- МакГрегор не зміг продовжити сутичку через моторошний перелом ноги.
- Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році й завершилася перемогою МакГрегора нокаутом у першому раунді. Вдруге бійці зустрілися на початку 2021 року. Тоді Пор'є нокаутував Конора у першому раунді.
- Через травму МакГрегору заборонено виступати до 2022 року.