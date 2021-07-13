Конор втратив дві позиції

UFC 13 липня опублікував оновлений рейтинг бійців. У легкому дивізіоні ексчемпіон UFC Конор МакГрегор опустився відразу на дві позиції.

До слова Коли ви будете спати, я вб'ю вас, – МакГрегор у пориві гніву пригрозив Пор'є

Відтепер МакГрегор посідає сьоме місце. Ірландського бійця посунули американець Тоні Фергюсон і бразилець Рафаель Дос Аньос.

Чемпіоном UFC у легкій вазі залишається Чарльз Олівейра. Дастін Пор'є, який 11 липня вдруге поспіль переміг Конора, посідає першу сходинку у рейтингу.

Пор'є хоче битися з Олівейрою за титул чемпіона UFC.

Рейтинг UFC

Чарльз Олівейра – чемпіон

1. Дастін Пор'є

2. Джастін Гейджі

3. Бенеіл Даріуш

4. Майкл Чендлер

5. Тоні Фергюсон

6. Рафаель Дос Аньос

7. Конор МакГрегор

8. Ден Хукер

9. Іслам Махачев

10. Грегор Гіллеспі