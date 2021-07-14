МакГрегор зможе повернутися у 2022 році

Конор МакГрегор відсторонений до 2022 року від боїв за медичними показаннями.

До теми Падіння на дно: Конор МакГрегор після поразки Пор'є опустився у рейтингу UFC

У головній події UFC 264 у бою з Дастіном Пор'є ірландець зламав ногу наприкінці першого раунду. Після поєдинку Конор переніс операцію.

Макгрегор відсторонений за станом здоров'я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає ортопедичний дозвіл на бій. Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку – середини серпня, згідно з вимогами регулятора бойових видів спорту MMA,
– написав журналіст Ел Доусон.

МакГрегор програв Пор'є

  • Конор 11 липня вдруге поспіль програв Дастіну Пор'є. Ірландець не зміг продовжити сутичку через моторошний перелом ноги.
  • До цього бійці зустрілися на початку 2021 року. Тоді Пор'є нокаутував свого суперника у першому раунді.
  • Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році й завершилася перемогою МакГрегора у першому раунді. Конор нокаутував Дастіна.