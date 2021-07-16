Конор: Ви не переможете ірландців

33-річному МакГрегору зробили операцію після перелому ноги в третьому бою з Дастіном Пор'є.

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Конор повідомив, що йому вставили титанову пластину у зламану ногу.

Мені потрібна була титанова великогомілкова кістка, і тепер у мене титановий стрижень від коліна до щиколотки. Лікар сказав, що він не піддається руйнації. Тепер я продовжу набирати темп, грати з балансом, нарощувати силу – і у мене є непорушна титанова нога,

– розповів МакГрегор.

Ірландець порівняв себе з головним героєм культового фільму "Термінатор 2" Арнольдом Шварценеггером.

"Я схожий на Арні з "Термінатор 2". У мене є всі інструменти для цього – і яка це буде історія. Люблю вас всіх, хлопці. Ви не переможете ірландців", – резюмував Конор.