Конор: вы не победите ирландцев
33-летнему МакГрегору сделали операцию после перелома ноги в третьем бою с Дастином Порье.
Кстати Падение на дно: Конор МакГрегор после поражения Порье опустился в рейтинге UFC
Конор сообщил, что ему вставили титановую пластину в сломанную ногу.
Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до щиколотки. Врач сказал, что он не поддается разрушению. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу – и у меня есть незыблемая титановая нога,
– сказал МакГрегор.
Ирландец сравнил себя с главным героем культового фильма "Терминатор 2" Арнольдом Шварценеггером.
"Я похож на Арни из "Терминатора-2". У меня есть все инструменты для этого – и какая это будет история. Люблю вас всех, ребята. Вы не победите ирландцев", – резюмировал Конор.
- Конор МакГрегор 11 июля провел третий бой против Дастина Порье. Ирландец во второй раз подряд проиграл американцу.
- МакГрегор не смог продолжить схватку из-за жуткого перелома ноги.
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году и завершилась победой МакГрегора нокаутом в первом раунде. Второй раз бойцы встретились в начале 2021 года. Тогда Порье нокаутировал Конора в первом раунде.
- Из-за травмы МакГрегору запрещено выступать до 2022 года.