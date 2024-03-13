Боксер, який спарингував з Усиком і Ф'юрі, кинув зухвалий виклик Джошуа

Претендент на титул чемпіона світу у важкій вазі конголезький боксер Мартін Баколе звернувся до Ентоні Джошуа, запропонувавши провести бій в Африці.

Мартін Баколе кинув виклик Ентоні Джошуа. Він кличе його в Африку на поєдинок.

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Гучна заява боксера

"Якщо ви хочете битися в Конго, в Нігерії, в Африці, ви повинні битися зі мною, а не з Нганну. Ентоні Джошуа, прийди і бийся з африканським гігантом боксу Мартіном Баколе", – сказав конголезький боєць.

Швидка перемога Джошуа

Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. За цей час були нокдауни та нокаут.

У кінці другого раунду Джошуа зловив Нганну на контрударі, відправивши його у другий нокдаун. Після того, як Френсіс піднявся, Ентоні першим ударом добив суперника, що призвело до ще одного нокдауну, після чого суддя зупинив бій.

Бій між Джошуа та Нганну вже став 28-м триумфом у кар'єрі Ентоні, з яких 25 завершилися достроковою перемогою. Після поєдинку Джошуа також заявив, що бажає зустрітися з переможцем бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Раніше повідомлялося, що переможець бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну зустрінеться з переможцем двох боїв Усик – Ф'юрі.

, що минулого року Баколе здобув важливу перемогу, зупинивши Карлоса Такама в Саудівській Аравії.