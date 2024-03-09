Розповідаємо, кому вдалося здобути перемогу у поєдинку. Дізнайтеся, кому вдалося забрати чемпіонський пояс: колишньому чемпіону у надважкій вазі Ентоні Джошуа з Великої Британії чи колишньому чемпіону UFC з Камеруну Франсісу Нганну. І чи протривав бій 10 рингів, як планувалося раніше.

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Хто здобув перемогу у поєдинку

За результатами поєдинку між Джошуа та Нганну, перемогу здобув Ентоні Джошуа. Йому вдалося тричі відправити відправити у нокдаун Нганну. Здолав свого суперника він у другому раунді, що значно раніше, ніж прогнозували.

Звернімо увагу, що Ентоні Джошуа, 34-річний британеть, прагне повернутися до боротьби за чемпіонські пояси після двох поразок, яких він зазнав у поєдинках з українцем Олександром Усиком. Цікаво, що 2023 році Джошуа вжалося перемогти трьох суперників: Джермейна Франкліна зі США, Роберта Хеленіуса з Фінляндії та Отто Валліна зі Швеції.

Ефектний вихід Ентоні Джошуа: дивіться відео

Цікава спортивна біографія у 37-річного камерунця Франсіса Нганну. За свою кар'єру у MMA він здобув перемогу у 17 боях, а також зазнав трьох поразок. В активі Нганну чемпіонський пояс UFC у надважкій вазі. Звернімо увагу, що на боксерському рингу він дебютував під час яскравого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Нганну хоч і програв за очками, він гідно тримався на рингу. Ба більше, у третьому раунді йому вдалося опустити на поміст титулованого суперника.

Потужний вихід Франсіса Нганну: дивіться відео

Звернімо увагу, що шоу розпочалося у Саудівській Аравії о 20:00 за Києвом 8 березня. А от головний бій між Джошуа та Нганною стартував близько 2 ночі 9 березня.