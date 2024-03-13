Мартін Баколе кинув виклик Ентоні Джошуа. Він кличе його в Африку на поєдинок.

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Гучна заява боксера

"Якщо ви хочете битися в Конго, в Нігерії, в Африці, ви повинні битися зі мною, а не з Нганну. Ентоні Джошуа, прийди і бийся з африканським гігантом боксу Мартіном Баколе", – сказав конголезький боєць.

Зазначимо, що минулого року Баколе здобув важливу перемогу, зупинивши Карлоса Такама в Саудівській Аравії.

Швидка перемога Джошуа