Мартін Баколе кинув виклик Ентоні Джошуа. Він кличе його в Африку на поєдинок.
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Гучна заява боксера
"Якщо ви хочете битися в Конго, в Нігерії, в Африці, ви повинні битися зі мною, а не з Нганну. Ентоні Джошуа, прийди і бийся з африканським гігантом боксу Мартіном Баколе", – сказав конголезький боєць.
Швидка перемога Джошуа
- Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. За цей час були нокдауни та нокаут.
- У кінці другого раунду Джошуа зловив Нганну на контрударі, відправивши його у другий нокдаун. Після того, як Френсіс піднявся, Ентоні першим ударом добив суперника, що призвело до ще одного нокдауну, після чого суддя зупинив бій.
- Бій між Джошуа та Нганну вже став 28-м триумфом у кар'єрі Ентоні, з яких 25 завершилися достроковою перемогою. Після поєдинку Джошуа також заявив, що бажає зустрітися з переможцем бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
- Раніше повідомлялося, що переможець бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну зустрінеться з переможцем двох боїв Усик – Ф'юрі.