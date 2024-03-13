Мартин Баколе бросил вызов Энтони Джошуа. Он зовет его в Африку на поединок.

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Громкое заявление боксера

"Если вы хотите драться в Конго, в Нигерии, в Африке, вы должны драться со мной, а не с Нганну. Энтони Джошуа, приди и дерись с африканским гигантом бокса Мартином Баколе", – сказал конголезский боец.

Отметим, что в прошлом году Баколе одержал важную победу, остановив Карлоса Такама в Саудовской Аравии.

Быстрая победа Джошуа