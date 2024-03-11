Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа вистачило два неповних раунди, щоб відправити Френсіса Нганну в нокаут. Нищівна поразка болюче вдарила по репутації "Хижака".
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Чісора: З Нганну все покінчено
На думку Дерека Чісори, Нганну варто залишити боксерський ринг та повернутися в ММА. 40-річний ветеран не бачить жодних перспектив у Френсіса.
Нганну треба повернутися до UFC. Я гадаю, що це була показуха. Так, Нганну – чудовий боєць, але зараз, коли всі зрозуміли, хто він, з ним покінчено,
– заявив Чісора.
Що робити Нганну
- Нагадаємо, що у жовтні минулого року Френсіс Нганну дебютував на боксерському рингу проти Тайсона Ф'юрі.
- 37-річний панчер несподівано відправив пихатого британця у нокдаун та добряче "розмалював" його обличчя.
- Проте судді роздільним рішенням присудили перемогу Ф'юрі, який через погану форму вперше переніс бій з Олександром Усиком.
- Видовищна манера бою зірки ММА сподобалась президенту WBC. Нганну включили до топ-10 рейтингу надважкого дивізіону. Дебютант рингу несподівано опинився серед претендентів на титул.
- Крім того, Нганну отримав величезний гонорар за бій проти Ф'юрі, який перевершив усі його попередні заробітки в UFC.
- Тож тепер Нганну опинився на роздоріжжі: продовжувати кар'єру в боксі, чи повернутися в ММА.