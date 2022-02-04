Провокація від росіян?

В інтернеті опублікували відео з перепалки російського коментатора та українського журналіста. Початку конфлікту немає на відео.

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Натомість на відео чутно, як Губернієв не надто культурно висловлюється, використовуючи ненормативну лексику. Росіянин дозволяє собі висловлювання про "клятий невдаха" та "покидьок".

Відео конфлікту Губернієва

Цю тему одразу ж підхопили майже всі російські ЗМІ.

Згодом Губернієв навіть прокоментував цю ситуацію, назвавши журналіста "зовсім не схожим на українця" через те, що той вільно володів англійською мовою. І розповів, що конфлікт стався через те, що він штовхнув перегородку, де журналісти пили каву. Але нібито після вибачень в його бік полетіли "нецензурні вислови англійською мовою".

Чи це український журналіст?

Правами на показ Олімпійських ігор в Україні володіє UA: ПЕРШИЙ. До Пекіна відправили три знімальні телевізійні групи (адже змагання відбуватимуться у трьох локаціях на значних відстанях один від одного).

24 канал звернувся за коментарем до UA: ПЕРШИЙ, щоб уточнити, чи це їхній журналіст. Однак там запевнили, що ця людина не є у складі творчо-технічної групи Суспільного. І поставили під сумнів те, що цей журналіст є з України, попри те, що на ньому куртка з написом Ukraine та синьо-жовтим прапором на рукаві.

Ми також звернулися за коментарем до НОК України, які й займалися акредитацією ЗМІ на Олімпіаду-2022. Там пообіцяли надати відповідь щодо цієї ситуації згодом.