Катерина Усик звернулась до росіян через свою соціальну мережу. Дружина українського боксера написала російською мовою, аби окупанти швидше звернули увагу на її публікацію.

До теми "Ссику*ни бояться контрнаступу": як український спорт реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС

Катерина Усик: Висновок один – репарації та вічне рабство

Дружина Олександра Усика заявила, що росіяни підірвали репутацію усіх росіян, які мешкають у різних куточках планети, підірвавши Каховську ГЕС. Катерина впевнена, що після цього терористичного злочину багато росіян намагатимуться приховувати інформацію, звідки вони родом.

Сьогодні ви підірвали не дамбу. Сьогодні ви в черговий раз підірвали репутацію всіх жителів вашої країни – у кого у світі є червоний паспорт. Мабуть, варто купувати обкладинку. Можливо, буде соромно,

– написала у сторіс дружина Усика.

В іншому сторіс Катерина поширила відео із зруйнованої росіянами Каховської ГЕС та гучно підписала ролик.

Р*шка – ворог людства. Усе одно що, головне – бити. Висновок один – репарації та вічне рабство. Ганьба усій вашій країні,

– додала Катерина.



Реакція Катерини Усик / Скриншот із інстаграму дружини боксера

Дружина Усика постійно публічно засуджує російську агресію. Вона не перестає звертатись до російського народу, але це все не приносить результату, адже у них давно вже промиті голови.

Український спорт вже із самого ранку 6 червня активно реагує на підрив Каховської ГЕС. На думку колишнього футболіста збірної України Романа Зозулі, таким вчинком росіяни хочуть затримати контрнаступ ЗСУ. Однак не можна відтермінувати те, час якому настав.

Через підрив станції наближені містечка вже заливає водою. Вже затоплений футбольний стадіон Енергії у Новій Каховці. Вода вже дісталась до деяких районів Херсона.

Очікується, що найближчим часом рівень води стане критичним. Відбувається евакуація мирного населення. У соцмережах просять перед евакуацією відпустити своїх домашніх улюбленців із вольєрів та інших приміщень, аби ті змогли теж врятуватись від екологічної катастрофи! Будьте людьми!

Важливо! Дізнатись усю потрібну інформацію про підрив Каховської ГЕС можна за посиланням.