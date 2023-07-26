"Три удари – три голи": Кучер підсумував дебют Дніпра-1 у Лізі чемпіонів

Дніпро-1 несподівано легко поступився Панатінаїкосу в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер "спортклубівців" Олександр Кучер прокоментував результат поєдинку.

Дніпро-1 першим з українських клубів стартував у єврокубках в нинішньому сезоні. Проте початок виявився невдалим. Дніпряни без шансів програли титулованому Панатінаїкосу (1:3).

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Кучер: Десь не достукалися до хлопців

Наставник Дніпра-1 Олександр Кучер підбив підсумки поєдинку. На його думку, дніпряни не заслуговували на поразку. Досвідчені греки зуміли реалізувати свої моменти, а от гравці Дніпра-1 змогли забити лише гол престижу.

"Тяжко коментувати після такої гри. У першому таймі може злякалися суперника. Хоча казали хлопцям, що це такі самі люди. Пропустили гол і почали грати більше, з'явився малюнок, моменти. У другому таймі теж непогано грали, але завжди ці напівмоменти та гол.

Немає відповідальності, концентрації. Не можемо із такими командами так легко пропускати. Три удари – три голи. Не розумію. Десь не достукалися до хлопців. Не можу сказати, що все втрачено. Не вважаю, що ми заслужили на таку поразку", – заявив Кучер.

У матчі з Панатінаїкосом у складі Дніпра-1 дебютував 19-річний Яків Кінарейкін, який пропустив 3 гола. Проте Олександр Кучер вважає, що не помилився у виборі голкіпера.

Яків – молодий воротар. Я вибрав його, тому що інші наші голкіпери травмовані. Так, до нас приєднався Євген Волинець, але він зіграв за нас лише один тайм. А Яків на зборах показав себе дуже добре. Тому вибір впав на нього,

– заявив Кучер.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться в Афінах 1 серпня. Переможець протистояння в наступному раунді зіграє проти Марселя Руслана Маліновського.