Днепр-1 первым из украинских клубов стартовал в еврокубках в нынешнем сезоне. Однако начало оказалось неудачным. Днепряне без шансов проиграли титулованному Панатинаикосу (1:3).

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Кучер: Где-то не достучались до ребят

Наставник Днепра-1 Александр Кучер подвел итоги поединка. По его мнению, днепряне не заслуживали поражения. Опытные греки сумели реализовать свои моменты, а вот игроки Днепра-1 смогли забить только гол престижа.

"Трудно комментировать после такой игры. В первом тайме может испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что это такие же люди. Пропустили гол и начали играть больше, появился рисунок, моменты. Во втором тайме тоже неплохо играли, но всегда эти полумоменты и гол.

Нет ответственности, концентрации. Не можем с такими командами так просто пропускать. Три удара – три гола. Не понимаю. Где-то не достучались до ребят. Не могу сказать, что все потеряно. Не считаю, что мы заслужили такое поражение", – заявил Кучер.

В матче с Панатинаикосом в составе Днепра-1 дебютировал 19-летний Яков Кинарейкин, пропустивший 3 гола. Однако Александр Кучер считает, что не ошибся в выборе голкипера.

Яков – молодой вратарь. Я выбрал его, потому что другие наши голкиперы травмированы. Да, к нам присоединился Евгений Волынец, но он сыграл за нас только один тайм. А Яков на сборах показал себя очень хорошо. Поэтому выбор пал на него,

– заявил Кучер.

Отметим, что ответный матч состоится в Афинах 1 августа. Победитель противостояния в следующем раунде сыграет против Марселя Руслана Малиновского.