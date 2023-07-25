Віцечемпіон України дебютував у найпрестижнішому єврокубку. На жаль, перший млинець вийшов глевким. Дніпряни без шансів поступилися Панатінаїкосу з рахунком 1:3, пише 24 Канал.

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Вже в дебюті першого тайму Дніпро-1 пропустив м'яч у власні ворота. У другій 45-хвилинці дніпряни додали в гостроті атак, але двічі пропустили від більш досвідченого суперника. Лише на 90-й хвилині поєдинку підопічні Кучера зуміли відквитати один м'яч.

Після подачі зі штрафного захисник Дніпра-1 Олександр Каплієнко невдало пробив по воротах грецької команди. Втім, на дальній штанзі опинився Володимир Танчик, який з близької відстані переправив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Танчика

Домашня поразка (1:3) ставить під сумнів перспективи Дніпра-1 в Лізі чемпіонів. У Афінах команді Кучера буде вкрай важко здобути перемогу з потрібним рахунком. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.