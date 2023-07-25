Полтавська Ворскла в літнє міжсезоння втратила кілька ключових гравців. Натомість "біло-зелені" підписали лише двох новачків.
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Кадровий "голод" Ворскли
Суттєві кадрові проблеми відобразилися на офіційній заявці Ворскли. Згідно із сайтом УЄФА, до списку увійшли лише 17 футболістів. У переліку знайшлося місце голкіперу Даніїлу Єрмолову, якого полтавці підписали влітку. Натомість бразильця Тіаго Сантана, якого взяли в оренду з Атлетіко Метрополітано, не встигли заявити. Також у списку лише один форвард – Руслан Степанюк.
Заявка Ворскли
- Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов
- Захисники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане
- Півзахисники: Скляр, Юрченко, Кулаковський, Нестеренко, Оденцов, Челядін, Родрігес
- Нападник: Степанюк