Ястремська розповіла, чи був у неї роман з її наставником Бажином: зізнання тенісистки
Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала чутки про роман із її німецьким наставником Сашею Бажином. Дівчина заявилась, що між ними лише робочі стосунки.
Кар'єра Даяни Ястремської
- На юніорському рівні Ястремська досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, а також фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.
- На дорослому рівні дебют Даяни в турнірах WTA відбувся 2016 року на Istanbul Cup. Наступного року на цьому ж турнірі вона здобула свою першу перемогу, здолавши в першому колі Андреу Петкович.
- У липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток, першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі на турнірі Hong Kong Tennis Open. Українка перемогла у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Даяна не віддала своїм суперницям жодного сету і встановила рекорд України, здобувши титул у віці 18 років і 4 місяці.