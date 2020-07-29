Про це розповіла тенісистка під час інтерв'ю на YouTube-каналі "От души в душу".

Оце так: Тенісистка Ястремська пояснила ситуацію з фото, через яке її звинуватили у расизмі

Спростувала чутки

Раніше у ЗМІ ходили чутки про не тільки робочі стосунки між тенісисткою та її тренером. За словами дівчини, вона серйозно ставиться до роботи, тому ніколи не мала ніяких романів з людьми з її команди.

Даяна добре відноситься до тренера, він дуже хороший тренер, але у них тільки робочі відносини, як заявила тенісистка.

Які б там не були відео, як би ми не проводили час, це все неважливо. Так, я проводжу час з тренером, але це все фан, нічого більшого,

– сказав Ястремська.