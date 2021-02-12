Колос виключив Селезньова із заявки на сезон

Ковалівський Колос оновив список гравців, які виступатимуть в УПЛ. Однак місця в команді не знайшлося нападнику Євгену Селезньову.

Євген Селезньов більше не зможе виступити за Колос в матчах УПЛ в цьому сезоні. На офіційному сайті чемпіонату гравця немає у переліку футболістів Колоса.

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Також на профілі самого Селезньова більше не вказано команди, за яку він виступає.

Хоча на сайті Колоса Селезньов ще у списку гравців основної команди.

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