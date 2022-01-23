Колишній український чемпіон WBC проведе перший бій за майже 2 роки
23 січня 2022 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:BoxingScene
Ексчемпіон світу за версією WBC Віктор Постол повернеться у ринг після тривалої перерви. Українець проведе бій у США.
Постол зустрінеться з нокаутером
Постол проведе бій проти американця Гері Антуана Расселла. Український боксер повернеться у ринг 26-го лютого.
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Поєдинок відбудеться в андеркарді зустрічі Кріса Кольберта та Роджера Гутьєрреса на телеканалі Showtime. Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу.
Між боксерами різниця у віці 13 років – Постолу – 38, коли Расселлу – 25. Наразі Антуан Расселл непереможний на професійному ринзі. Американець провів 14 боїв і всі виграв нокаутом.
Повернення Постола
- Попередній бій Постола відбувся 29-го серпня 2020 року. Тоді українець поступився Хосе Карлосу Раміресу в поєдинку за титули WBC та WBO у першій напівсередній вазі.
- Для українця це буде 35-й бій на профі-ринзі. Постол здобув 31-у перемогу та зазнав трьох поразок.
- У 2015 році Віктор володів титулом WBC, який програв непереможному американцю Теренсу Кроуфорду.