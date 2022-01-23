Чергова перемога для українця

Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі й захистив свій пояс. Поєдинок завершився перемогою українця у третьому раунді.

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Український боксер виграв технічним нокаутом. Рефері зупинив бій після того, як його опонент впав на спину.

Завдяки цій перемозі Захожий захистив пояс WBC Francophone.

Відео потужного удару українця



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