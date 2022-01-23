Чергова перемога для українця
Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі й захистив свій пояс. Поєдинок завершився перемогою українця у третьому раунді.
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Український боксер виграв технічним нокаутом. Рефері зупинив бій після того, як його опонент впав на спину.
Завдяки цій перемозі Захожий захистив пояс WBC Francophone.
Відео потужного удару українця
Олександр Захожий: що відомо про боксера
- 28-річний український боксер залишається непереможний на професійному ринзі. В активі Олександра 16 перемог у 16 поєдинках.
- У 2017-му він підписав свій перший професійний контракт з німецькою компанією Facher Sport Management. наразі боксер живе і тренується в Карлсруе.
- У 2021 році Захожий провів один бій. У квітні українець нокаутував поляка Сергія Вервейка та виграв титул WBC Francophone.