Постол встретится с нокаутером
Постол проведет бой против американца Гэри Антуана Расселла. Украинский боксер вернется в ринг 26-го февраля.
Смотрите также Непобедимый украинский боксер Захожий победил чеха в третьем раунде: видео поединка
Поединок состоится в андеркарде встречи Криса Кольберта и Роджера Гутьерреса на телеканале Showtime. Об этом официально объявили в эфире телеканала.
Между боксерами разница в возрасте 13 лет: Постолу – 38, когда Расселлу – 25. Пока Антуан Расселл непобедим на профессиональном ринге. Американец провел 14 боев и все выиграл нокаутом.
Возвращение Постола
- Предыдущий бой Постола состоялся 29-го августа 2020 года. Тогда украинец уступил Хосе Карлосу Рамиресу в поединке за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе.
- Для украинца это будет 35-й бой на профи-ринге. Постол одержал 31 победу и потерпел три поражения.
- В 2015 году Виктор владел титулом WBC, который проиграл непобедимому американцу Теренсу Кроуфорду.