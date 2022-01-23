Постол зустрінеться з нокаутером

Постол проведе бій проти американця Гері Антуана Расселла. Український боксер повернеться у ринг 26-го лютого.

Дивіться також Непереможний український боксер Захожий переміг чеха у третьому раунді: відео поєдинку

Поєдинок відбудеться в андеркарді зустрічі Кріса Кольберта та Роджера Гутьєрреса на телеканалі Showtime. Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу.

Між боксерами різниця у віці 13 років – Постолу – 38, коли Расселлу – 25. Наразі Антуан Расселл непереможний на професійному ринзі. Американець провів 14 боїв і всі виграв нокаутом.

Повернення Постола