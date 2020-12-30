Олександр Усик досі не знає свого супернику. Українець мав би зустрітися з Ентоні Джошуа, адже є претендентом на титул WBO британця. Водночас українець натякнув, що готовий битися з американцем Деонтеєм Уайлдером. Допомогти Усику готовий його колишній тренер.

Джеймс Алі Башир, який працював з Усиком до 2017 року, висловив стурбованість роботою українця в захисті. Про це повідомляє Fightnews.info.

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Що станеться, коли по Усику потрапить Уайлдер чи Джошуа

Він звернув увагу, що Усик багато пропускав у бою з Дереком Чісорою. На думку тренера, пропущені удари у протистояннях з Джошуа та Уайлдером можуть стати фатальними для українця.

Алі Башир заявив, що знає, як знешкодити небезпечні удари обох важковаговиків.

Якщо Дерек Чісора приголомшив Усика, то що станеться, коли по ньому потрапить один з потужних ударів Деонтея Уайлдера або Ентоні Джошуа? Я не можу гарантувати, що він не буде пропускати. Але я можу порадити йому заходи, щоб уникати цих ударів і нейтралізувати їх. Я здатний викласти свою концепцію того, що йому необхідно робити, щоб уникати ударів,

– сказав тренер.

Разом з тим, Алі Башир не знає, чи зміг би стати хорошим тренером Усика. Сторони припинили співпрацю, тому Алі Башир поки не уявляє роботу з українцем.

"Він одного разу відмовився від моїх послуг. Я не знаю, чи зможемо ми знову співпрацювати. Незрозуміло, чи було б все так, як раніше. Протягом трьох років у нас все було добре, починаючи зі старту і до чемпіонського бою. Потім, після титульного поєдинку, щось змінилося. Я досі не знаю що, але щось змінилося", – підсумував Алі Башир.

Коли наступний бій Усика

Український боксер повинен повернутися у 2021 році. Усик – обов'язковий претендент на титул WBO Джошуа. Однак Ентоні прагне спершу зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Відтак, Усик може або битися за вакантний пояс з Джо Джойсом чи Джозефом Паркером, чи провести проміжний бій. Серед потенційних суперників для проміжного бою саме Уайлдер.