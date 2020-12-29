Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир висловив своє незадоволення роботою з українцем. Боксер дослухався до думки людей, а не тренера.

Ще на початку 2017-го року Олександр Усик та Джеймс Алі Башир припинили співпрацю. Але останній продовжує критикувати роботу з українським боксером, згадуючи минуле. Схоже, наставнику добряче "накипіло" за час роботи з Олександром. Про це він розповів у інтерв'ю ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

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Критика від екстренера

За словами тренера, Усик постійно дослухався до слів сторонніх людей у таборі, своїх друзів, які не повинні були втручатись у його підготовку. Олександр постійно проводив свій вільний час з іншими, які вказували йому, як потрібно поводити себе на ринзі.

Як можна щось зробити, якщо боксер прислухається до думки інших? У всіх цих людей, яких він слухав, разом немає навіть 20 років досвіду у боксі. Але вони продовжували говорити, що йому потрібно робити. У багатьох випадках боксер прислухається. Не лише Олександр Усик, а й інші. Вони слухають людей, які не пов'язані з боксом, у яких немає досвіду на ринзі, так і поза ним,

– заявив Алі Башир.

Алі Башир ж 51 рік свого життя присвятив боксу. На думку тренера: "Якщо боксер розуміє, що ти хочеш побачити на ринзі, тоді він рухається у правильному напрямку".

Наставник почав критикувати Усика ще раніше. Після поєдинку з Дереком Чісорою, у якому українець хоча й святкував перемогу, але не був схожий сам на себе. Такої думки дотримується екснаставник. Він не розумів, що змінилось, що Олександр став зовсім інакше поводитись на ринзі. Ймовірно, що щось змінилось у його підготовці до поєдинку у порівнянні з тренувальним процесом під керівництвом Джеймса.