Джеймс Алі Башир, колишній тренер Олександра Усика (18-0, 13 КО), розповів про роботу в останньому тренувальному таборі українця.

Башир у інтерв'ю виданню Fightnews зізнався, що був не дуже щасливий під час останнього тренувального табору з українцем.

До слова: Екстренер Усика пропонує допомогти українцю зупинити Джошуа та Уайлдера

Він ще до його закінчення зрозумів, що не зможе продовжувати співпрацю з нашим співвітчизником. Разом з американцем Усик став чемпіоном світу в крузервейті, але у 2017-му оголосив про розставання з тренером.

Мені було б дуже складно повернутися до тієї ситуації, в якій я опинився. У нашому останньому тренувальному таборі я був не дуже щасливий. Для мене це було пекло. Ми проводили перший захист титулу проти Табісо Мчуну, і на протязі всього табору я відчував, що атмосфера не була хорошою.



Я запитав у Усика: "щось не так?" він відповів: "ні". Можна щось сказати, але дії сильно розходилися зі словами. Я тоді прийшов до висновку, що якщо він і не відмовиться від моїх послуг, я піду сам, оскільки не можу працювати таким чином,

– сказав Алі Башир.

Коли наступний бій Усика

Український боксер повинен повернутися у 2021 році. Усик – обов'язковий претендент на титул WBO Джошуа. Однак Ентоні прагне спершу зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Відтак, Усик може або битися за вакантний пояс з Джо Джойсом чи Джозефом Паркером, чи провести проміжний бій. Серед потенційних суперників для проміжного бою саме Уайлдер.