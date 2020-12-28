Український боксер Олександр Усик – головний претендент на титул WBO у важкій вазі. Хоча непереможний Усик і має статус обов'язкового претендента на пояс, українець досі не знає свого суперника. Допомогти Олександру вирішили Джозеф Паркер і Джо Джойс.

Претенденти на бій з Усиком

Існує ймовірність, що чинний володар титулу WBO Ентоні Джошуа відмовиться від свого звання. Тоді Усик проведе бій за вакантний титул. Претендентами на зустріч з українцем є Джойс та Паркер.

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Девід Хіггінс, менеджер новозеландця Паркера, вважає, що його клієнт більше заслуговує на бій з Усиком. Про це повідомляє BoxingScene.

Він заявив, що Паркеру слід обійти Джойса у рейтингу WBO, щоб зустрітися з Усиком. Американець посідає друге місце, коли Паркер – третій.

Порівняйте Паркера і Джойса. Джозеф – колишній чемпіон світу за версією WBO. У його активі декілька гучних перемог, в тому числі над Карлосом Такамом, Енді Руїсом і Олександром Димитренко,

– заявив Хіггінс.

Він впевнений, що Паркер покращить позицію у рейтингу, якщо 27 лютого переможе Джуніора Фа.

"Питання цікаве, але ми маємо намір вийти на другу позицію", – зазначив менеджер.

Паркер чи Джойс: порівняння

Джозеф Паркер провів 29 боїв на професійному ринзі. У його активі 27 перемог (21 нокаутом). Водночас 28-річний Паркер програвав Ентоні Джошуа та Ділліану Уайту.

35-річний Джо Джойс провів 12 боїв і всі виграв. 11 перемог британець здобув нокаутом. Слід зазначити, що Усик та Джойс зустрічалися на любительській арені. Українець здобув впевнену перемогу.