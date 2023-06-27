Роналду хоче працювати під керівництвом екстренера Шахтаря та наполягає на його запрошенні

Кріштіану порадив керівництву Аль-Насра підписати контракт із Луїшом Каштру. Легенда світового футболу дуже високо оцінює кваліфікацію португальського тренера.

Новим тренером саудівського Аль-Насра, за який грає Кріштіану Роналду, має стати Луїш Каштру. Кандидатуру 61-річного тренера керівництву клубу порекомендував особисто капітан збірної Португалії.

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Роналду вже не вперше впливає на вибір наставника в новому клубі за півроку перебування у Саудівській Аравії

Нинішній тренер Ботафого, який 2 роки провів в Україні, тренуючи Шахтар, уже погодився на перехід. Його команда наразі лідирує у чемпіонаті Бразилії, випереджаючи конкурентів на 7 очок. Якщо все офіційно підтвердиться, то Каштру замінить на чолі клубу тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Аль-Насра Дінко Єлічича.

Хорват у квітні змінив на цій посаді звільненого Руді Гарсію та вже мав конфлікт із Кріштіану. Гарсія ж у червні очолив Наполі, а до того також не знайшов спільну мову із зірковим португальцем, а все розпачалося з жарту про те, що він хотів бачити у команді Мессі, а не Роналду, усі ми знаємо, чим усе закінчилося.

Можливо, саме колишній тренер Шахтаря зможе встановити порядок у Аль-Насрі та створить оптимальні умови для зіркового співвітчизника.

Чим запам'ятався Луїш Каштру в Україні

Очолював "гірників" протягом 2 сезонів, за які встиг стати одного разу чемпіоном України. Усього на чолі Шахтаря провів 84 матчі, у яких здобув 51 перемогу, 16 разів зіграв унічию при 17 поразках.

. Кріштіану Роналду провів за Аль-Наср 19 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі. У перший сезон у клубі трофеї не підкорилися португальцю.