Після багатьох чуток та перемовин з різними фахівцями президент Шахтаря Рінат Ахметов остаточно затвердив кандидатуру на посаду головного тренера донецького клубу. Ним стане нідерландець Патрік ван Леувен, який тренував Зорю у сезоні-2022/2023.

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Презентація вже зовсім скоро

53-річний фахівець зараз відпочиває вдома після успішного сезону в луганській Зорі, з якою тренер здобув "бронзу". Контракт із "гірниками" ще не підписано, але це має стати формальністю. Офіційна презентація очікується на початку липня.

Чемпіон України розпочне свою підготовку до сезону 3 липня саме у Нідерландах, тому новому головному тренеру нікуди летіти не доведеться, адже табір команди буде розташований на його рідній землі.

Зазначимо. Патріка ван Леувена було визнано найкращим тренером УПЛ у сезоні-2022/2023. Усього фахівець провів на чолі Зорі 32 матчі, 22 з яких виграв та ще 4 зіграв унічию при 6 поразках.

Раніше нідерландець уже працював у Шахтарі. В період з 2006 по 2013 він опікувався юнацькими командами та очолював академію Шахтаря.