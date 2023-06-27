Після багатьох чуток та перемовин з різними фахівцями президент Шахтаря Рінат Ахметов остаточно затвердив кандидатуру на посаду головного тренера донецького клубу. Ним стане нідерландець Патрік ван Леувен, який тренував Зорю у сезоні-2022/2023.
Читайте також З думками про майбутнє: легенда Шахтаря та збірної України отримав тренерський диплом
Презентація вже зовсім скоро
53-річний фахівець зараз відпочиває вдома після успішного сезону в луганській Зорі, з якою тренер здобув "бронзу". Контракт із "гірниками" ще не підписано, але це має стати формальністю. Офіційна презентація очікується на початку липня.
Чемпіон України розпочне свою підготовку до сезону 3 липня саме у Нідерландах, тому новому головному тренеру нікуди летіти не доведеться, адже табір команди буде розташований на його рідній землі.
Раніше нідерландець уже працював у Шахтарі. В період з 2006 по 2013 він опікувався юнацькими командами та очолював академію Шахтаря.