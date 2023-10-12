Бій між одними з найкращих панчерів світу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. Постежити за поєдинком майбутнього суперника приїде й Олександр Усик, очікується, що там можуть з'явитися новини про остаточну дату бою за абсолютного чемпіона.

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Бій буде провести складно, але можливо

Наразі вона невідома, але зазначається, що суперфайт має відбутися до 10 березня, коли розпочнеться Рамадан.

Колишній тренер Даніеля Дюбуа поділився думками про реальність встигнути організувати цей бій у зазначений термін. Шейн Макгіган має деякий скепсис щодо проведення цієї події, адже Тайсон Ф'юрі може не відновитися, якщо бій проти Френсіса Нганну піде не за його сценарієм, але вірить, що все можливо.

Якщо в когось і була можливість влаштувати цей бій, то це саудівці. Я вважаю, що у них є часові рамки для організації цього поєдинку, але мені вони не здаються нереалістичними. У Ф'юрі призначений поєдинок із Френсісом Нганну, проте скільки він триватиме?



Регламент передбачає 12 раундів? Я навіть не впевнений. Хоча ні, це 10-раундовий бій, і Тайсон має вийти з нього без травм. Ф'юрі слід не витрачати час і одразу ж повернутися в табір. Якщо вони влаштують поєдинок у лютому, то це буде приголомшливо,

– сказав Макгіган.

Нагадаємо, що бій між Ф'юрі та Усиком мав відбутися ще 29 квітня 2023 року, але через жадібність володаря титулу WBC сторонам тоді не вдалося домовитися. Цього ж разу боксери підписали індивідуальні контракти, тому вже найближчим часом має визначитися перший в історії хевівейту абсолютний чемпіон, який володітиме чотирма поясами.

Довідка. В угоді про бій також є пункт про реванш, згідно з ним переможець втратить один пояс, але зберігатиме інші.