"Всі думають, що Тайсон програв": ексчемпіон оцінив ментальний стан Ф'юрі перед боєм із Усиком

У ніч із 28 на 29 жовтня відбулося грандіозне боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Камерунський боєць провів неймовірний дебютний поєдинок у боксі та змусив про себе говорити, як про потенційного претендента на титули в новому для себе виді спорту.

Роздільним рішенням рефері у супербитві переміг Тайсон Ф'юрі. Але після перформансу, який влаштував Френсіс Нганну, відправивши "Жадібного пуза" в нокдаун, чимало людей вважають, що у ринзі відбулося суддівське свавілля.

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У Ф'юрі можуть виникнути ментальні проблеми

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився своїми думками стосовно побаченого під час бою в Саудівській Аравії. Він вважає, що для Тайсона Ф'юрі це був програшний поєдинок, який може погано повпливати на ментальний стан володаря титулу WBC напередодні бою за абсолют проти Олександра Усика.

Існує велика ймовірність, що Ф’юрі ментально пошкоджений після бою з Нганну. Бо він програв поєдинок, який, вважав, що виграє дуже легко. А це серйозна ментальна штука. Всі думають, що Тайсон програв, то ж це психологічно має завдати йому шкоди.



Але він, мабуть, виправдовується, що не сприйняв бій серйозно. Наведе кілька причин цього. У кінці повинні були підняти руку Нганну. Він виграв, так вважає 99.9 відсотків людей,

– сказав Фроч.

. Через неочікувано складний перебіг поєдинку для "Жадібного пуза", битва за абсолют проти Олександра Усика ймовірно не відбудеться 23 грудня , як планувалося спочатку.

Команда Усика наполягала саме на цій даті, яка була прописана в контракті та під яку був розпланований тренувальний табір українського боксера. Проте пізніше Олександр Красюк заявив, що бій все ж таки може бути перенесений через пошкодження Тайсона Ф'юрі. Британець при цьому зняв із себе відповідальність та сказав, що рішення будуть приймати організатори бою, а він на це не впливає.