Бій тривав усі регламентовані 10 раундів та закінчився перемогою Тайсона Ф'юрі. Але вона була досить спірною та прийнята роздільним рішенням суддів.

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Статистика ударів бою Ф'юрі проти Нганну

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі у третьому раунді побував у нокдауні та отримав перевагу тільки від двох рефері – 94:95, 95:94, 96:93. Після бою експерти масово почали заявляти, що камерунця пограбували та саме він заслуговував на перемогу.

З'явилася статистика ударів спортсменів, яка говорить про те, що, попри статус беззаперечного фаворита бою, Тайсон Ф'юрі дійсно не був переконливим і його перемога викликає сумніви, хоча поєдинок був дуже близьким.

Камерунський боєць ММА перевершив британця за кількістю сильних ударів (37:32), але "Жадібне пузо" мав перевагу за кількістю джебів (39:22) та нанесенню влучних ударів (71:59).

При цьому загальна кількість ударів (включаючи заблоковані) більшою була у Нганну (231:223). Він перевершив суперника за силовими панчами (116:86), але поступився за джебами (115:137).

То ж, із урахуванням нокдауну, у якому побував Тайсон Ф'юрі, виявити переможця досить складно. Але точно можна сказати, що після цієї ночі британець не виглядає непереможним.



Статистика ударів бою Ф'юрі – Нганну / CompuBox

Цікаво. Після бою Ф'юрі та Нганну очікувалося, що відбудеться офіційне оголошення дати бою за абсолют між "Жадібним пузом" та Олександром Усиком. Цього не сталося, але українець вийшов у ринг, де боксери поспілкувалися та провели дуель поглядів, у якій саме Ф'юрі відвів погляд першим.