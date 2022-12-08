Володар чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик зустрівся із Тайсоном Ф'юрі у Лондоні. Боксери провели першу дуель поглядів, а "Циганський король" вчергове наговорив дурниць на адресу українця.

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Проте нашого чемпіона складно вивезти з рівноваги подібними заявами. Олександр і сам вміє непогано пожартувати.

На своїй сторінці Instagram Усик опублікував селфі разом із "Циганським королем".

"Пузіко, як справи", – підписав фото Олександр, натякаючи на пивний живіт Ф'юрі.

Селфі Усика з Ф'юрі / instagram.com/usykaa

Зазначимо, що британець постійно насміхається із габаритів українця, вважаючи його занадто малим для королівського дивізіону.

А нещодавно Ф'юрі не сподобався вік українського чемпіона. "Циганський король", який лише на півтора роки молодший за Усика, вирішив, що Олександр занадто старий для нього.

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