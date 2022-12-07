Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі втретє переміг Дерека Чісору і тепер готується до можливого протистояння з Олександром Усиком. Поки справа не дійшла до рингу, "Циганський король" продовжує словесно принижувати українця.

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На цей раз Ф'юрі не сподобався вік чемпіона WBA, WBO та IBF. На думку скандального боксера, Усик занадто старий для нього.

Усик старший за мене. Якщо йому було б 22 роки, все було б інакше, але він старий. У нього за плечима 300 аматорських і 20 професійних боїв. Він теж виснажений,

– заявив Ф'юрі.

Крім того, чемпіон WBC засумнівався у технічних перевагах Усика.

"Я не думаю, що в боксі у нього найкраща робота ніг, і я не вірю, що він може мене побити", – сказав зухвалий британець.

Зазначимо, що Олександр Усик старший за Тайсона Ф'юрі лише на півтора роки. Любительська кар'єра британця була не надто успішною. Він не зміг завоювати місце у олімпійській збірній Англії.