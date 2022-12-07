У суботу, 3 грудня, відбувся бій за пояс WBC у надважкій вазі. Його володар Тайсон Ф'юрі захистив титул, подолавши технічним нокаутом Дерека Чісору.

До теми На очах в Усика: Ф'юрі захистив титул WBC у фіналі трилогії проти в'ялого Чісори

Цей результат відкриває перед "Циганським королем" шлях до бою за звання абсолютного чемпіона із Олександром Усиком. Саме українцю належать пояси WBA, WBO та IBF.

Усик вже натякає на готовність битись із Ф'юрі. На ютуб-каналі Олександра вийшов промо-ролик до потенційного бою із Тайсоном. У ньому були показані найкращі моменти останніх боїв чемпіонів з боксу.

Промо бою Усик – Ф'юрі:

До слова, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон висловив кілька неприємних слів на адресу українця, після чого закликав його прийняти бій.

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі