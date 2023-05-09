У середині травня весь боксерський світ приголомшила новина про мегатурнір чотирьох за участю Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Ба більше, стало відомо, скільки грошей отримають учасники шоу за свої поєдинки. Втім, це ще не всі новини.

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Дата супершоу в Саудівській Аравії відома

Представник саудівської компанії Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла повідомив деталі переговорів. За його інформацією, організатори визначилися з датою боксерського шоу.

"Звичайно, у нас є дата цього інвенту. Але я вам її не скажу. Це буде найкраще видовище в світі боксу, можу запевнити. Я займаюся цією справою вже 30 років, але саудівці роблять це інакше. Принц Халід організує все на найвищому рівні, навіть такі невеликі та звичні речі, як пресконференція. Якщо подивитися на пресконференції в Саудівській Аравії, то вони відрізняються від тих, які ви бачили раніше.

Ще одна річ – турбота про бійців. Принц Халід особисто стежить за тим, щоб до кожного з них ставилися з максимальною повагою. Вони одержують усе необхідне. Це як свіжий ковток повітря, щоб побачити, куди має рухатися бокс. Таке просто приємно бачити, це те, чого потребує спорт", – розповів Абдалла.