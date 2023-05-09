В середине мая весь боксерский мир ошеломила новость о мегатурнире четырех с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Более того, стало известно, сколько денег получат участники шоу за свои поединки. Впрочем, это не все новости.

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Дата супершоу в Саудовской Аравии известна

Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла сообщил детали переговоров. По его информации, организаторы определились с датой боксерского шоу.

"Конечно, у нас есть дата этого инвента. Но я вам ее не скажу. Это будет лучшее зрелище в мире бокса, могу заверить. Я занимаюсь этим делом уже 30 лет, но саудовцы делают это иначе. Принц Халид организует все на самом высоком уровне, даже такие небольшие и привычные вещи, как пресс-конференция. Если посмотреть на пресс-конференции в Саудовской Аравии, то они отличаются от тех, которые вы видели раньше.

Еще одна вещь – забота о бойцах. Принц Халид лично следит за тем, чтобы к каждому из них относились с максимальным уважением. Они получают все необходимое. Это как свежий глоток воздуха, чтобы увидеть, куда должен двигаться бокс. Такое просто приятно видеть, это то, в чем нуждается спорт", – рассказал Абдалла.