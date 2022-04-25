Коли в день гри прилітає до Харкова, Миколаєва, то ти ніяк не думаєш про футбол, – Пятов

Українські клуби Шахтар та Динамо отримали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон. У футболістів запланована серія благодійних матчів на підтримку України.

Пятов: Люди зараз одним лише стурбовані

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов розповів, що футболістам важко закцентуватися на грі, коли в Україні триває війна. Він наголосив, що говорити зараз про відновлення – неможливо.

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"Напевно, лише через благодійність. Ми грали з Фенербахче – ти коли за день прилетіла до Львова ракета, читаєш це", – зазначив футболіст.

Потім, коли в день гри прилітає до Харкова, до Миколаєва, то ти виходиш і ніяк не думаєш про гру.

Футбол десь на останньому місці. Ти розумієш цих людей… Говорити зараз про відновлення – це неможливо. Люди зараз одним лише стурбовані,

– сказав Пятов.

Донецький Шахтар зіграв три благодійні матчі у воєнний період. У першому поєдинку "гірники" мінімально поступилися Олімпіакосу (1:0).

Другий матч проти гданської Лехії запам'ятався зворушливою кінцівкою. На останніх хвилинах гри на поле вийшов 12-річний хлопчик, якому вдалося евакуюватися з Маріуполя, саме він забив переможний гол.

В останньому поєдинку донеччани зустрілися з турецькою командою Фенербахче. На жаль, Шахтар поступився, матч закінчився з рахунком 1:0.