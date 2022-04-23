Де Дзербі: Моя команда для мене, як дитина

За словами фахівця, він не планує змінювати роботу найближчим часом. Тренер планує залишитися в донецькій команді навіть за умови мінімальної заробітної плати.

Читайте також Ці люди мусять бути ізольовані, – захисник Шахтаря про відсторонення російського спорту

Я хочу підтвердити те, що сказав раніше італійським ЗМІ – я хочу залишитись у Шахтарі. Навіть якщо ми не матимемо такої сильної команди, яка була до війни. Навіть за мінімальної зарплати. Справа не в грошах – я готовий рік тренувати безкоштовно. Проблема зараз в іншому – УПЛ буде чи ні?

– заявив Де Дзербі.

Наставник "гірників" наголосив, що його клуб міг стати одним з найкращим не лише в Україні, а й у світовому футболі.

"Зрозумійте, моя команда для мене, як дитина. І настає момент, коли команда виростає, і тоді я йду. Так було з Сассуоло, і так я хотів зробити у Шахтар. Можу сказати, що мій Шахтар був дуже сильним. Ми були готові на 30–40% свого потенціалу. Це могла б бути команда, яка писала б історію, і не тільки в Україні. Ми могли б досягти навіть півфіналу Ліги чемпіонів.

Це сталося б не відразу, а через 2-3 роки, але це стимулювало всіх у керівництві команди. І ось одного дня цю дитину в нас вкрали", – розповів тренер.

Італієць зазначив, що наразі він не веде перемовини з іншими клубами.

Якщо буде розуміння, що УПЛ більше не буде, то я повинен піти іншим шляхом і зрозуміти, де я далі працюватиму. Сьогодні я тренер Шахтаря і не веду переговорів з іншими клубами, а далі побачимо,

– додав фахівець.

До слова. Влітку 2021 року Де Дзербі очолив донецький Шахтар.