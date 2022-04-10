Сектор для янголів

На одному із секторів грецького стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок. Вони символізують кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.

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За даними ООН, з 24 лютого в Україні від бойових дій загинуло 176 дітей. Станом на 10 квітня ця цифра знову збільшилася – до 177 дітей.

Саме стільки місць зайняли іграшки, створивши таким чином "сектор янголів".

Усі отримані кошти від дружнього поєдинку будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.

Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в рамках благодійного матчу (1:0). У наступному поєдинку підопічні Де Дзербі зустрінуться з Бешикташем. Гра запланована на 13 квітня.



На матчі Шахтаря у Греції вшанували пам'ять дітей / Фото ФК Шахтар



На одному із секторів розмістили 176 іграшок / Фото ФК Шахтар



Сектор для ангелів / Фото ФК Шахтар



176 іграшок розклали на трибуні перед матчем / Фото ФК Шахтар