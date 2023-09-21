Детектор брехні, рейтинг суддів й вимушені коментарі: клуби УПЛ висунули свої вимоги до арбітрів

Клуби Української Прем'єр-ліги готові боротися із помилками арбітрів. Рефері можуть зіткнутись із новими "випробуваннями".

20-го вересня відбулась закрита зустріч колективів українського найвищого дивізіону. Представники команд висунули свої вимоги до суддів.

Варте уваги ФІФА оновила рейтинг збірних: як змінилося місце України після нічиї з Англією і поразки Італії

Уже навіть VAR не допомагає

Елітні українські колективи зібрались, аби підняти проблеми, які виникають в місцевому футболі. Зокрема, представники обговорили телепул, а також те, що клуби УПЛ клуби хочуть отримали виплати солідарності від УЄФА, котрі мали дістатись російським колективам. Та от основною темою сходження стало суддівство в Україні.

Представники та власники команд із найвищого дивізіону поділились своїми ідеями, які мають покращити ситуацію. У тому числі, було запропоновано назначати рефері на поєдинки за допомогою публічного жеребкування. Ба більше, вважають за потрібне відкрити оцінки арбітрів та вести рейтинг суддів, а також змусити їх коментувати свої рішення, оскільки ті часто помиляються, що завжди викликає хвилю обурення в усіх команд УПЛ. Цікавим також є те, що колективи найвищого дивізіону України навіть готові щосезону проводити всіх арбітрів через детектор брехні.

На засіданні були представлені 9 клубів української еліти, а саме: Динамо (Ігор Суркіс), Дніпро-1 (В’ячеслав Фрідман), Зоря (Євген Геллер), Полісся (Геннадій Буткевич), Кривбас (Костянтин Караманіц), Чорноморець (Володимир Генінсон), Верес (Іван Надєїн), Колос (Андрій Засуха) та ЛНЗ (Дмитро Кравченко). Інші ж не змогли з'явитись на дійстві.

На засіданні також запропонували вимагати від Української асоціації футболу не продовжувати контракт з Лучано Лучі, який закінчується цього жовтня). У свою чергу, колективи уже зіткнулися з проблемою. Все через те, що клуби не можуть втілити ці ідеї, оскільки комітет арбітрів – це складова УАФ. Команди еліти все ж спробують сформувати свої вимоги і тиснути на асоціацію. До того ж представники навіть запропонували ідею забрати комітет арбітрів під юрисдикцію Української Прем'єр-ліги, хоча такий розвиток подій навряд можливий

Крайні помилки суддів в УПЛ