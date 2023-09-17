У Першій лізі України трапився черговий суддівський скандал. Рефері не призначив пенальті, котре "побачив би сліпий".

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Карають команди своїми рішення

Інцидент стався в рамках поєдинку 8-го туру другого за силою дивізіону України між Буковиною та Агробізнесом. Обидві команди ведуть боротьбу за місця у верхній частині таблиці, які згодом дозволять позмагатись за Українську Прем'єр-лігу, тому результат поєдинку був вкрай важливим для обох команд. Та от арбітр матчу встиг відзначитись уже на 8-ій хвилині зустрічі.

Діло в тому, що волочиський колектив стрімко розвивав свою атаку. Гравець Агробізнеса вже встиг увійти у карний майданчик чернівецького клубу та віддав передачу на "11 метрів", проте пас перервав футболіст Буковини. Та от найцікавіше, що захисник зробив це за допомогою витягнутої руки, що повинно було сигналізувати про призначення пенальті, проте суддя не звернув уваги на епізод та продовжив матч.

Згодом прес-служба "потерпілих" опублікувала відео зі скандальним епізод у соціальних мережах, підписавши його наступним чином: "Арбітр не призначив пенальті за гру рукою, яку не міг помітити лише сліпий".

До речі. Це вже не перша претензія Агробізнеса щодо суддівства у поточному сезоні, оскільки раніше волочиський клуб заявляв про непризначення одинадцятиметровий удар у матчі з Епіцентром. Замість відповіді Агробізнес отримав відписку від КДК УАФ з незрозумілою фразою: "Слідкуйте за призначенням арбітрів в наступному турі".

Відео скандального епізоду:

У підсумку, Буковина здобула мінімальну перемогу над Агробізнесом із рахунком 1:0. Чернівецький колектив опинився на 5-ій сходинці (10 балів) групи А у Першій Лізі (5 перших команд із двох груп виходять до другого етапу). Агробізнес, свою чергу, опустився на 6-у позицію (9 очок). Лідирують Карпати, за ними йдуть Нива Бузова, Епіцентр та Нива Тернопіль.