Збірна України з футболу у вересні провела два матчі. Обидва були у відборі на Євро-2024. В першій грі 9 вересня вона зіграла внічию з Англією. А після цього 12 вересня поступилася Італії на виїзді.

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Ці результати призвели до того, що Україна втратила очки в рейтингу в порівнянні з попереднім разом. Тепер в активі нашої команди 1538,42 очка, що на 2,83 менше, аніж попереднього разу.

Однак навіть ця втрата не похитнула місце збірної України в загальному рейтингу. Ми й далі залишилися на 24-й позицій. При цьому що починали ми 2023 рік на 26-й позиції, у квітні опустилися на 30-е місце. А вже з червня були на 24-й позиції. І з того часу своє місце в загальному рейтингу не змінювали.

Серед усіх європейських збірних наша команда посідає 13-е місце.

Щодо загального рейтингу, то його очолює збірна Аргентини. Далі розмістилися Франція та Бразилія. На четвертому місці збірна Англії, яка є нашим суперником у відборі на Євро-2024. Ще один наш суперник у цій кваліфікації – збірна Італії, яка опустилася на дев'яте місце – "скуадру адзурра" випередила збірна Португалії.

Північна Македонія зуміла піднятися на 66-е місце, а Мальта залишилася на 171-у місці.

Окремо варто відзначити, що ФІФА і далі враховує в цьому рейтингу збірну Росії. Хоч ця команда і не грає офіційні матчі. Вона опустилася на 39-е місце.