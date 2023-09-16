Олександрія – Минай 1:1

Голи: Кулаковський, 73 – Гунічев, 61

Олександрія та Минай провели зустріч в рамках 7-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов закарпатський колектив. Наприкінці поєдинку знову спалахнув скандал, пише 24 Канал.

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Черговий ляп рефері

У черговому турі української першості зійшлися колективи, котрі або забули, як це вигравати, або взагалі не тріумфували у нинішньому сезоні. Олександрія у останній 4 турах заробила тільки 1 пункт, поступившись у трьох крайніх іграх, Минай, у свою чергу, практично з усіх матчів вийшов у ролі "побитого", тільки двічі розписавши мирову. Тому дана зустріч повинна була стати ковтком свіжого повітря для однієї з команд.

Перша половина зустрічі не подарувала глядач забитих голів, проте арбітр матчу Олександр Шандор відразу продемонстрував, що він присутній на полі, оскільки за 56 хвилин гравців обох колективів побачили перед собою 6 разів жовті картки. Олександрія виглядала активнішою, проте 37-річний Бандура діяв впевнено. Минай по трохи намацував свій момент, що і дало свій результат.

На 61-ій хвилині матчу Єгор Гунічев залишився без опіки у карному майданчику "містян", тому без зайвих проблем, після подачі із кутового, головою відправив м'яч у дальню "дев'ятку". Олександрія ж перейшла з фази "контролю" та більш наступальну, що також принесло свої плоди.

На 73-ій хвилині гри захисник закарпатського колективу безглуздо порушив правила у власній штрафній, відштовхнувши гравця Олександрії руками (суперник на швидкості із м'ячем ще до контакту покидав межі поля). Арбітр, котрий все ж вдався до перевірки епізоди завдяки VAR (система вперше присутня на кожному матчі туру УПЛ), вказав на одинадцятиметрову позначку. До виконання удару підійшов 21-річний Артем Кулаковський, який бездоганно реалізував момент. Наприкінці гри Олександрія ще намагалась штурмувати ворота Минаю, та от більше розчарувати "лисиць" їм не вдалось.

Цікаво. Олександрія все ж могла забити гол у самій кінцівці гри, проте арбітр зустрічі під час незавершеного епізоду дав фінальний свисток. Рефері знову стануть об'єктом обговорення.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Олександрія опинилась на 9-ій сходинці чемпіонату України (8 очок). Минай не продемонстрував прогрес у порівнянні з минулим сезоном, оскільки продовжує знаходитись в низах турнірної таблиці, посівши наразі останню сходинку (3 бали) так ще і не відчувши смаку перемоги.